Unos 3.500 alumnos celebran el Día Escolar de la Paz en Son Moix con conciertos y una suelta de palomas

Unos 3.500 alumnos se juntan en Son Moix para celebrar el Día Escolar de la Paz y la No Violencia

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos 3.500 alumnos de primaria y secundaria de centros públicos y concertados de Palma han participado este viernes en el acto celebrado en el Estadi Mallorca Son Moix para conmemorar el Día Escolar de la Paz y la No Violencia.

El evento, organizado por el Govern, ha contado con la presencia de la presidenta autonómica, Marga Prohens, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez. También han participado el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el presidente y consejero delegado del RCD Mallorca, Andy Kohlberg y Alfonso Díaz, respectivamente.

La celebración, ha informado el Ejecutivo en un comunicado, ha incluido la lectura de un manifiesto por la paz a cargo varios alumnos y una actuación del grupo musical Pèl de Gall.

A continuación, se ha llevado a cabo una suelta de palomas, símbolo universal de la paz y de la voluntad de fomentar la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos.

Prohens ha cerrado el acto con unas palabras dirigidas a los estudiantes en las que ha destacado la importancia de educar en valores y de construir "un futuro más justo y respetuoso". La clausura musical ha ido a cargo de Inés Mas, quien ha interpretado 'Imagine', de John Lennon.