El 38% de las paradas cardiorrespiratorias en Baleares son revertidas antes de llegar al hospital

Una mujer practica una maniobra de reanimación cardiopulmonar con un maniquí. - CAIB

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El personal sanitario del SAMU 061 ha logrado reanimar antes de llegar al hospital al 38% de las personas de Baleares que han sufrido una parada cardiorrespiratoria durante este año.

Esta tasa se sitúa en la media europea de supervivencia inicial prehospitalaria, según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado con motivo del Día Mundial de la Parada Cardíaca, que se celebra este jueves.

La cifra, ha sostenido el departamento que dirige la consellera Manuela García, es "muy positiva" si se tiene en cuenta que en 2025 ya se han contabilizado 550 casos de parada cardiorrespiratoria en el archipiélago, mientras que en todo 2024 se atendieron 407.

La edad media de los pacientes que sufren una parada cardiorrespiratoria se sitúa entre los 65 y los 70 años, con predominio de varones, que representan el 70% de los casos.

Palma es el municipio con más casos registrados durante este año (140) seguida de Ibiza (37) y Calvià (27). En Menorca el municipio con más casos es Maó, con 15 registrados este año.

Los principales hospitales que reciben pacientes reanimados por el personal sanitario son el Hospital Universitario Son Espases (66), el Hospital Mateu Orfila (28) y el Hospital Can Misses (27).

El SAMU 061 ha recalcado la importancia de que la población aprenda a hacer maniobras de reanimación al considerar que estos conocimientos pueden multiplicar por tres las posibilidades de supervivencia en caso de una parada cardiaca.

Los datos indican que si pasan más de ocho minutos tras la parada sin que a la víctima se le apliquen medidas de resucitación, la posibilidad de sobrevivir es casi nula.

Es por ello que el SAMU 061 impulsa la formación ciudadana y promueve la instalación de desfibriladores externos automáticos en espacios públicos y centros deportivos, herramientas fundamentales para aumentar las posibilidades de supervivencia.