El 46,5% de embarcaciones controladas por Salvem sa Badia fondeaba sobre posidonia

Archivo - Cullera descubre una pradera de posidonia oceánica ante su costa - AYUNTAMIENTO DE CULLERA - Archivo

EIVISSA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 46,5 por ciento de las embarcaciones controladas este verano por Salvem sa Badia de Portmany estaba fondeada sobre posidonia, según ha denunciado la plataforma este lunes.

Los 35 voluntarios del Programa de Voluntariado Ambiental Estim sa Badia, de la asociación Salvem sa Badia de Portmany, han controlado el fondeo de un total de 282 embarcaciones frente a las 172 de 2025, un 64 por ciento más.

Del total de barcos, un 46,5 por ciento estaban fondeadas sobre posidonia, cifra que mejora ligeramente con respecto al 49 por ciento registrado el año pasado.

En un comunicado, Salvem sa Badia ha explicado que el programa de voluntariado tuvo lugar entre el 22 de junio y el 31 de julio. Los jóvenes participantes han recibido un premio especial como agradecimiento al trabajo realizado.

Además, a través de las encuestas realizadas por los voluntarios a personas que viajaban a bordo de lanchas y yates fondeados en el entorno de la bahía, la plataforma ha evaluado su conocimiento sobre la posidonia y los ecosistemas marinos, el manejo de aguas grises y negras y otras cuestiones relacionadas con la navegación por parte de los viajeros náuticos.

Según los resultados, el 24 por ciento de los ocupantes de las embarcaciones no quisieron responder a la encuesta y entre los que sí lo hicieron, el 45 por ciento desconocía estar fondeado en Reserva y/o zona ZEPA.

Alrededor del 30 por ciento no sabía nada de la posidonia (el año pasado era el 50 por ciento) y el 15 por ciento desconocía que no se pudiese fondear sobre ella. Como puntos de mejora, la mitad de los encuestados que manifestaron usar los servicios de vaciado de aguas grises en el puerto comentaron que habían tenido problemas para acceder a él o que no funcionaba.

En resumen, según Salvem sa Badia, se ha producido un incremento significativo desde el año anterior sobre el conocimiento de los navegantes encuestados acerca de la prohibición de fondear sobre posidonia. Por contra, a pesar del servicio de vigilancia activo que trabaja en la bahía, sigue habiendo casi la mitad de embarcaciones mal fondeadas y un problema estructural para facilitar el vaciado correcto de las aguas grises y negras.