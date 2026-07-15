Unas 50 personas se concentran en Palma para señalar la "operación policial desmesurada" contra las activistas detenidas

Concentración para reclamar la libertad de las activistas detenidas frente a los juzgados de Vía Alemania. - EUROPA PRESS

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de medio centenar de personas se han concentrado este miércoles en los juzgados de Vía Alemania de Palma para ofrecer su apoyo a las activistas detenidas por acciones contra inmobiliarias de Santa Maria y censurar lo que califican como una "operación policial desmesurada y fuera de lugar".

De esta manera se ha pronunciado el portavoz de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, quien en declaraciones a los medios ha apuntado que los arrestos, a su juicio, son "un intento de escarmentar, desmovilizar, que la gente no salga a la calle y no se organice".

Preguntado por si cree que estas detenciones guardan relación con la publicación que hizo la plataforma sobre un manual con consejos de acción directa contra negocios turísticos, ha aclarado que los sucesos por los que se juzga a las detenidas ocurrieron antes de la difusión de este documento.

No obstante, Pujol ha explicado que Menys Turisme, Més Vida ha sufrido una "campaña de criminalización" tras esta publicación, que estaría promovida por "partidos políticos, medios de comunicación y personas a título individual". Por estos motivos, ha argumentado que, sin esta campaña, habría sido "más difícil" llevar a cabo estas detenciones de la manera tan "brusca", como ha alegado que se ha hecho este miércoles.