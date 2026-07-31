La 52ª Marxa des Güell a Lluc a Peu provocará cortes de tráfico y desvíos de la EMT en Palma este sábado

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PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha informado de que la celebración este sábado de la 52ª Marxa des Güell a Lluc a Peu provocará cortes de tráfico y modificaciones en el recorrido de varias líneas de la EMT.

Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, a partir de las 18.00 horas se cerrará la plaza del Güell y se establecerán diversas restricciones en la calle Aragón. En sentido Pont d'Inca, el tráfico se desviará desde la intersección con Nicolau de Pacs hacia la plaza de Francesc Garcia i Orell y la plaza de Pere Garau.

A partir de las 22.00 horas quedará cerrado al tráfico todo el recorrido de la marcha. La calle Aragón permanecerá cortada desde la calle del Prevere Rafael Barrera en dirección al centro de Palma y también se cerrarán todos los accesos desde la Vía de Cintura (Ma-20) hacia esta vía.

Entre la plaza del Güell y la Vía de Cintura quedarán ocupados ambos sentidos de la calzada. Desde la Ma-20 únicamente permanecerá cerrado el sentido hacia Pont d'Inca, mientras que el acceso de entrada a Palma continuará abierto.

DESVÍOS DE LA EMT

Por su parte, la EMT modificará el recorrido de las líneas 3, 33, 39, 40 y N4 entre las 18.00 horas del sábado y las 00.30 horas del domingo.

Las líneas 3 (Pont d'Inca-Joan Carles I), 33 (Son Fuster-Son Espases), 39 (Son Espases-Palacio de Congresos) y 40 (Eixample Transversal) realizarán desvíos parciales. Las líneas 3 y 33 modificarán su recorrido tanto de ida como de vuelta y finalizarán temporalmente el servicio en Son Gibert (Fundació Deixalles).

La línea 39 alterará únicamente su itinerario en sentido Son Espases, mientras que la línea 40 lo hará en dirección a la plaza Progrés.

Asimismo, la línea nocturna N4 no podrá realizar su primera salida desde Son Bonet, prevista inicialmente a las 00.00 horas, e iniciará el servicio a las 00.30 horas desde la plaza de España en dirección a la plaza Progrés.

Durante el desarrollo de la marcha permanecerán temporalmente fuera de servicio las paradas de la EMT números 114, 46, 115, 116, 44, 117, 45, 43, 118, 1302, 119, 1301, 1122, 1123, 1018, 1206, 121, 39, 122, 123, 38, 37, 124, 125, 36, 35, 126, 1984, 34, 971, 972 y 13.