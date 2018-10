El 60% de los espectáculos de Fira B! 2018 cuenta con presencia femenina

Publicado 05/09/2018 16:49:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 60 por ciento de los espectáculos de Fira B! 2018, el mercado profesional de música y artes escénicas de Baleares, cuenta con presencia femina, según han destacado este miércoles desde el Govern.

Según han informado, de los 66 espectáculos de música y artes escénicas que conforman Fira B! 2018, en 40 hay presencia femenina. Además, de este 60%, en muchos de los casos, las mujeres son las protagonistas.

Así, en artes escénicas los espectáculos encabezados por mujeres son 'All-inclusive', 'Tales of the body', 'Sur de sal', 'Llum trencada', 'La sorpresa del roscón', 'Las muchísimas', 'Capaltard', '1'28', 'Aüc-El so de les Esquerdes' y 'La Nit de Catalina Homar'.

En música está Eva Fernández, Júlia, Pavvla, Romeo, Tornaveus, Sombra, Lu Rois, Annelie, Clara Peya, Museless, Jansky, Carlota Cáceres o Lina Tur, como artistas principales, pero también hay otras artistas femeninas en diferentes formaciones musicales y obras.

Este año, como novedad, Fira B! estrena un intercambio con la agencia de exportación Westside (Göteborg), mediante el cual en la edición de este año de la feria Live at Heart (Örebro, Suecia), a principio de septiembre, actuará Jansky y en Fira B!, como intercambio, actuará Annelie.

En total, están seleccionados 24 espectáculos de artes escénicas y 44 'showcases' de música, de un total de 459 propuestas recibidas, 202 de artes escénicas -Baleares, 74; Cataluña, 44; Comunidad Valenciana, 28; del resto del Estado, 50 e internacionales, seis- y 257 de música -Baleares, 149; Cataluña, 67; Comunidad Valenciana, 11; resto del Estado, 24 e internacionales, también seis.

La cuarta edición de Fira B! se celebra en Palma entre el 27 y el 30 de septiembre y la organiza la Conselleria de Cultura, a través del Institut d'Estudis Baleàrics, y con la colaboración del Institut Ramon Llull, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma.

Fira B! nació en 2015 como muestra de artes escénicas de Baleares, inspirada en el Sea Arts (2013) y la Fira Illescena (2014). El año 2016 incorporó la música y se consolidó como mercado con la participación de más de 5.000 espectadores y 500 profesionales.