Unas 60 personas participan en Baleares en un programa de inserción de las fundaciones Endesa e Integra. - ENDESA

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Endesa y Fundación Integra han inaugurado este miércoles en la sede de Endesa en Palma una nueva edición del programa 'Cambiando Vidas', que acompaña y prepara a personas en situaciones de grave riesgo de exclusión para su reincorporación al mercado laboral y a la sociedad.

El programa, que para este año prevé asistir a 355 personas, 60 de ellas en Baleares, se desarrolla en Madrid, Cataluña, Andalucía, Baleares y Canarias y desde su inicio en 2016 ha ayudado a 3.890 personas mejorando su formación y facilitando su reincorporación al trabajo, lo que ha permitido mejorar su situación económica y calidad de vida.

En Baleares, en concreto, el proyecto se implantó en 2021, generando un impacto sólido y sostenido en el territorio. Un total de 330 personas en situación de vulnerabilidad han sido atendidas, de las cuales 253 han logrado un contrato laboral, proporcionándoles autonomía personal y familiar.

El acto de lanzamiento de esta nueva edición en Palma ha contado con la participación de la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Sandra Fernández; del director Territorial de Endesa en Baleares, Martí Ribas, y de la directora de Sostenibilidad de Fundación Integra, Patricia Satrústegui.

Fernández ha subrayado que el programa demuestra el valor de la colaboración entre administraciones, empresas y entidades sociales, porque ofrece oportunidades reales a quienes más lo necesitan y contribuye a que muchas personas recuperen estabilidad, autonomía y un horizonte de futuro digno.

A su vez, Miquel Marín, de la Fundación Endesa, ha señalado que este programa confirma que la formación y el acompañamiento son herramientas poderosas para abrir nuevas oportunidades, porque permiten que cada participante recupere motivación, seguridad y la posibilidad de construir un nuevo comienzo sostenido en el tiempo.

Por su parte, Satrústegui ha subrayado que 'Cambiando Vidas' genera un impacto sostenible en la vida de las personas que participan. "Un empleo no es solo un contrato. Es independencia, dignidad y futuro para cada persona y su familia. El valor de este proyecto en vidas cambiadas es infinito", ha afirmado.

10 AÑOS CAMBIANDO VIDAS

'Cambiando Vidas' celebra su décima edición, consolidándose como un programa que demuestra que el empleo es una de las herramientas más eficaces para romper el círculo de la exclusión social.

Este programa, dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión, mujeres víctimas de violencia, personas sin hogar, refugiados y otros colectivos vulnerables, ofrece formación y acompañamiento personalizado para el desarrollo de habilidades sociolaborales que potencien su reincorporación en el mundo laboral.

Parte fundamental del programa es la participación activa de empleados de Endesa como voluntarios, quienes imparten talleres de formación con un itinerario personalizado para cada participante, enseñándoles a cómo elaborar un currículum o cómo prepararse para una entrevista, y también trabajan competencias como la motivación y la mejora de la comunicación.

En total, más de 350 voluntarios empleados de Endesa han formado parte de 'Cambiando Vidas' desde su primera edición, 43 de ellos son de las islas.

Aina López, de 25 años, participó en la anterior edición de este programa. Tras una adolescencia complicada, se vio sin apoyo familiar, ni recursos para salir adelante. Necesitaba orientación y un empleo para empezar una nueva vida.

"La formación y el trabajo me han devuelto la confianza en mí misma. Llegué a pensar que nadie me daría una oportunidad y ahora estoy trabajando y quiero volver a estudiar. El trabajo me da estabilidad no solo económica, también mental. Me mantiene la cabeza en otro lado, lejos del pasado", ha explicado.