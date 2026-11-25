Archivo - Unas turistas se fotografían con el movil en Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 80% de los fondos europeos que se otorgaron en Baleares para promover la sostenibilidad turística acabaron en proyectos que tratan de reducir los impactos ambientales pero no cuestionan la lógica de crecimiento del sector.

Esta es una de las conclusiones que se extraen del estudio de los investigadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Marc Fuster-Uguet y Macià Blázquez-Salom; y de la Universidad de Surrey Xavier Font, en el que se examinan los objetivos de sostenibilidad de los fondos Next Generation EU se han convertido en proyectos y asignaciones presupuestarias en Baleares.

En una nota de prensa, la UIB ha resaltado que el análisis, publicado en la revista 'Tourism Management', indica que la mayor parte de los fondos europeos destinados a fomentar la sostenibilidad turística en Baleares se ha invertido en infraestructuras, eficiencia energética, regeneración ambiental y sistemas digitales de gestión. Unas actuaciones que pueden contribuir a "reducir impactos" o "mejorar el funcionamiento de los destinos" pero, en general, "mantienen la lógica de crecimiento del modelo turístico existente".

Los investigadores querían comprobar la manera en la que las promesas de sostenibilidad se han concretado cuando llega el momento de repartir los recursos. Por eso, han analizado 296 proyectos relacionados con el turismo, con un presupuesto conjunto aproximado de 238,41 millones de euros. Esta cantidad representa cerca del 90% de los recursos turísticos asignados a Baleares dentro del componente 14 --el que se dedica al turismo-- del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

Los resultados indican que, de media, casi el 80% del presupuesto analizado corresponde a actuaciones que los autores clasifican dentro del paradigma del "crecimiento verde". Este enfoque intenta compatibilizar la actividad económica con la rebaja de los impactos ambientales mediante la modernización tecnológica, la eficiencia y la mejora de las infraestructuras, sin plantear alternativas al crecimiento.

En cambio, las intervenciones de "postcrecimiento", que incorporan medidas como la protección permanente del territorio, la restauración ecológica, la reducción de la intensidad turística o la desmercantilización de espacios, representan de media un 3,25% del presupuesto. El resto, cerca de un 17%, corresponde a proyectos vinculados al paradigma del crecimiento convencional, como la promoción turística, la diversificación del producto o la mejora de la conectividad.

Dentro del crecimiento verde, el estudio identifica tres grandes líneas de actuación. La primera --el 34,5% del presupuesto-- agrupa proyectos de infraestructura y regeneración, como la renovación de frentes marítimos, los sistemas de drenaje sostenible, la modernización de infraestructuras hidráulicas o la regeneración de zonas afectadas por la actividad turística.

La segunda --el 23,9%-- incluye medidas de adaptación funcional, como la sustitución del alumbrado por tecnología LED, las mejoras de eficiencia energética o la reorganización de espacios urbanos consolidados. La tercera --el 21,6%-- corresponde a la digitalización, con plataformas de destino inteligente, sensores ambientales y herramientas para controlar los flujos de visitantes.

La asignación de los recursos también revela una concentración importante en actuaciones físicas. La renovación y el rediseño de calles representan el 20,8% del presupuesto; la adquisición de terrenos e inmuebles para pasar a titularidad pública, el 16,7%, y las medidas de energías renovables y eficiencia energética, el 14,7%. En conjunto, estas tres categorías absorben más de la mitad de los recursos examinados.

"Los resultados muestran que no basta movilizar una gran cantidad de recursos públicos para avanzar hacia un turismo más sostenible. Si los instrumentos de financiación no incentivan de manera explícita los cambios estructurales, el dinero tiende a concentrarse en proyectos de infraestructuras, posiblemente porque son más fáciles de ejecutar, justificar y auditar", explica ha apuntado Fuster.

En ese sentido, ha indicado que para conseguir una "transformación real", los criterios de selección y los mecanismos de asignación presupuestaria se tendrían que "alinear más bien con los objetivos sociales y ambientales a largo plazo".

El estudio también detecta una "pequeña diferencia" entre aquello que los proyectos dicen que harán y la actuación que finalmente proponen. Los resultados muestran que las justificaciones escritas suelen estar "más alineadas con los objetivos de sostenibilidad que las intervenciones materiales". Según el análisis, el lenguaje de la sostenibilidad es, por lo tanto, "ligeramente más presente" en la explicación de los proyectos que en su contenido concreto.

Para llegar a estos resultados, los investigadores combinaron los datos presupuestarios con herramientas de análisis de textos y modelos de inteligencia artificial. Estas herramientas les permitieron ordenar y comparar la información de los documentos de contratación pública. Los resúmenes y las clasificaciones generados con estas herramientas se revisaron y validaron manualmente, y se comprobó la robustez con pruebas estadísticas.

Sin embargo, los autores advierten que la investigación estudia los proyectos seleccionados y los presupuestos asignados pero "no evalúa los resultados ambientales, sociales o territoriales una vez ejecutadas las actuaciones".

Además, algunos proyectos podrían evolucionar y adquirir usos diferentes de los que se preveían inicialmente. Por ejemplo, los terrenos adquiridos podrían acabar destinados tanto a la restauración ecológica como nuevas equipaciones turísticas.

Por lo tanto, el estudio no concluye que las inversiones analizadas "no tengan valor ambiental". El resultado central es que la sostenibilidad se ha traducido principalmente en "la renovación, adaptación y optimización del sistema turístico existente" y no en una "modificación profunda" de los objetivos, de la escala o de la dependencia económica.