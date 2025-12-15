Unos 80 servicios de transporte programado en Mallorca se ven afectados por el paro de conductores de ambulancias

Archivo - Ambulancias de Baleares. - CAB - Archivo

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 82 servicios de transporte programado se han visto este lunes afectados después de que ocho técnicos de ambulancias se hayan sumado a la negativa a conducir las nuevas ambulancias que ha adquirido el Govern.

Se trata de técnicos de ambulancias que disponen del carné de conducir C --el que habilita para conducir vehículos de más de 3.500 kilos-- y que se niegan ahora a ponerse al volante de las nuevas ambulancias si no reciben una compensación por tener este permiso.

Fuentes del IbSalut, en cambio, han explicado a Europa Press que estos trabajadores ya estaban conduciendo ambulancias de las mismas características que las que ha adquirido recientemente el Ejecutivo, con mejores prestaciones.

Las mismas fuentes han explicado, además, que al tratarse de un paro que no ha sido convocado siguiendo los cauces previstos, a los trabajadores que no se presenten a su puesto de trabajo se les podrá abrir un expediente.

Cabe recordar que el pasado fin de semana, unos 70 técnicos con carné C anunciaron que dejarían de conducir las nuevas ambulancias adquiridas por la Gestión Sanitaria y asistencial de las Baleares (Gsaib).

Los trabajadores del servicio, según avanzó 'Diario de Mallorca' y confirmó Europa Press, se sienten "muy maltratados" por la gerencia del Gsaib, a la que acusan de hacer "oídos sordos" desde hace un año cuando el Comité de Empresa comunicó que para conducir las nuevas ambulancias sería necesario el carné C.

Cabe recordar que Gsaib adquirió 130 nuevas ambulancias, de las cuales la gran totalidad requieren el carné de conducir C. Además, a unas 55 se les ha retirado las rampas eléctricas y se les ha quitado las camillas para poder ser conducidas con el carné tipo B, de modo que quedan 45 que requieren ser conducidas por un técnico con carné C.

Son precisamente unos 70 técnicos de Mallorca y Menorca que conducen estas 45 ambulancias quienes han decidido a partir de este lunes no dejar su carné C a la empresa, al sentirse víctimas de la gestión "dictatorial" del Gsaib, que, según han denunciado, "les obliga" a trabajar en turnos para cubrir lunes a sábado de 06.00 a 22.00 horas, y sin cobrar pluses de nocturnidad ni de turnicidad, que sí cobran los técnicos con carné de conducir tipo A y tipo B, ya que no se les permite hacer cambios fuera de su grupo.

Además, han añadido, sentirse víctimas de la carga de trabajo que supone ser los únicos que pueden conducir ambulancias con rampas eléctricas y camillas.

Los trabajadores reclaman a la empresa que les abone lo que les costó sacarse el carné C, por que de lo contrario no van a volver a prestar a la empresa el título en cuestión porque, han apuntado, no es una obligación ni se puede exigir a los empleados del transporte sanitario no urgente (TSNU).

Además, han exigido que arranque un único turno rotativo y equitativo para cada isla, tal y como se comprometió la empresa con el Comité en aplicación del artículo 41, reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, y que debe ser negociado con la parte social, en una negociación en el Tribunal de Arbitraje y Mediación (Tamib).

También, han solicitado a la gerencia del Gsaib que les pague un plus por conducir vehículos pesados, como se paga en otras empresas públicas del territorio nacional, han recordado los trabajadores, subrayando que, por tanto, no están pidiendo nada extraordinario.

Estas peticiones fueron trasladadas al gerente del Gsaib en una reunión mantenida el 9 de diciembre, en la que se les ofreció entre otras cosas, algo "irrisorio", como que asumirían el pago de los 100 euros que cuesta la renovación, cada cinco años, del carné C.

Además, los trabajadores dicen haber sido advertidos que en caso de negarse a llevar ambulancias para las que hace falta el carné C "se podría ser suspendido de empleo y sueldo, incluso ser despedido".