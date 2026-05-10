Unas 800 personas participan en el cierre del curso de las actividades de personas mayores en Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 800 personas han participado este domingo en la clausura del curso de actividades del área de Personas Mayores del Ayuntamiento de Palma, celebrada en la plaza Mayor.

El encuentro ha servido para poner el broche final al amplio programa de actividades impulsado por el área a lo largo del curso, con iniciativas orientadas a fomentar la participación, el bienestar emocional y los hábitos de vida saludables entre las personas mayores de Palma.

Durante toda la mañana, los asistentes han disfrutado de una variada programación al aire libre que ha incluido sesiones de gimnasia, exhibiciones de baile, actuaciones musicales, karaoke y diferentes dinámicas participativas pensadas para todos los públicos.

La celebración ha contado con la presencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez, y con la colaboración de varias asociaciones de personas mayores y la participación de numerosas entidades vecinales de Palma.