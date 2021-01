Unos 800 residentes en Ibiza participan hasta las 13.30 horas en el segundo día de cribado con 25 positivos

IBIZA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 802 personas residentes en el municipio de Ibiza han participado este domingo en la segunda jornada de cribado con test de antígenos entre las 09.00 y las 13.30 horas, hasta cuando han sido detectados 25 positivos, lo que supone una positividad del 3,1 por ciento.

Según ha informado el Área de Salud de Pitiusas, el dispositivo se inició el sábado con 30 profesionales en diez líneas de atención. Los resultados se han facilitado en 15 minutos y a los positivos se les ha realizado después una PCR que será ahora analizada. Parte de las pruebas positivas serán remitidas al Hospital Son Espases de Mallorca para estudiar las cepas.

Además, en el momento de comunicar el positivo se ha iniciado el rastreo de contactos estrechos. Desde el Área de Salud destacaron el sábado el "éxito de participación y ejemplo de civismo" demostrado y animaron a seguir acudiendo al cribado en próximos días. El sábado participaron unas 1.400 personas con 87 positivos detectados.

En el cribado pueden participar los residentes en el municipio, mayores de 16 años, sin cita previa y sólo es necesario presentar el DNI. Los mayores y personas con movilidad reducida tendrán prioridad.

El Ayuntamiento de Ibiza ha acondicionado la zona de aparcamiento situada junto al pabellón Es Pratet para facilitar la asistencia en vehículo.

Para este cribado, la ciudad ha sido dividida en tres áreas con distintos días asignados para los test. La Zona 1, para el 16 de enero, ha estado compuesta por los barrios de Figueretes, Can Cantó, Can Escandell, Cas Serres, Es Viver, Can Sifre y Playa d'en Bossa.

En la Zona 2 se incluyen los barrios de Es Soto, sa Capelleta, Puig d'es Molins, Eixample, Sa Colomina, Es Clot, Sa Real, sa Joveria, Can Misses y Cas Mut. El día asignado es el domingo 17.

La Zona 3 está formada por Dalt Vila, La Marina, s'Alamera, Sa Penya, Es Pratet, Es Gorg, Sa Blanca Dona, Can Bofí, Passeig Marítim, Talamanca s'Illa Plana y Prat de ses Monges. El día elegido es el 18 de enero.

Por otra parte, del próximo día 19 al 21 de enero podrán acudir al cribado los residentes que no han podido hacerlo durante la jornada asignada. El Ayuntamiento ha animado a los residente a participar en el cribado para detectar casos y reducir la cadena de contagios.