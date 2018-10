El 87,8% de los habitantes de Baleares consigue ahorrar a final de mes, según Rastreator

Publicado 30/10/2018 13:54:27 CET

30 Oct.

El 87,8% de la población de Baleares consigue ahorrar a final de mes, frente al 73,3% nacional, situándose como la región con más ahorradores del país, según un estudio realizado por Rastreator con motivo del Día Mundial del Ahorro que tiene lugar el miércoles 31 de octubre.

Este estudio analiza las tendencias y hábitos de ahorro de los españoles y concluye que la región destaca por ser la única en la que han aumentado los ahorradores respecto al año anterior con un 2,4% más, lo que se traduce en 14.877 ahorradores más, ya que la cifra pasa de 622.008 en 2017 a 636.885 en 2018.

En concreto, más de la mitad de los baleares ahorra menos de 200 euros al mes, un 26,5% declara poder ahorrar entre 200 y 500 euros, y tan solo el 6,12% consigue ahorrar más de 500 euros.

No obstante, la mayoría de los habitantes de la comunidad autónoma no están satisfechos con su nivel de ahorro, puesto que un 91,8% asegura que no ahorra lo suficiente, siendo los gastos imprevistos el principal motivo por el que el 44,9% de los baleares no ahorra o no consigue ahorrar más.

A los gastos imprevistos le siguen la insuficiencia de ingresos, según un 42,9% de los ciudadanos; el apoyo económico a terceros (20,4%) y el endeudamiento (18,4%).

Además, un 16,3% de los encuestados afirma que gasta más de lo que ingresa y uno de cada cuatro (24,5%) asegura que no ahorra o no ahorra más porque prefieren destinar su dinero a los caprichos.

Por su parte, Rastreator ofrece diferentes claves para reducir el impacto de estas facturas en el presupuesto familiar que permiten ahorrar más de 2.000 euros al año y señala la importancia de planificar los gastos mensuales, comparar ofertas, y elegir productos financieros sin comisiones, entre otros.