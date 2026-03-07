Abierto el plazo para solicitar las ayudas para impulsar el producto local del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha publicado la convocatoria de subvenciones 2026 por un importe de 1,1 millones de euros destinada a ayuntamientos y entidades locales menores que impulsen la promoción del producto local.

La subvención tiene como objetivo financiar los proyectos que promuevan el reconocimiento y el consumo del producto local mediante su promoción y su difusión, en los diferentes municipios de la isla, según ha informado la institución insular en un comunicado.

Este año, la dotación económica se ha incrementado en 100.000 euros (+8%) con respecto al pasado ejercicio con el objetivo de prestar un mayor apoyo económico a las ferias, mercadillos y otros eventos que organizan los consistorios. En 2025, se beneficiaron 35 ayuntamientos y una entidad local menor, aunque se presentaron un total de 42 proyectos.

"Nuestra finalidad es ayudar a los consistorios a sufragar las ferias o eventos que celebran a lo largo del año y que contribuyen a activar la economía local y poner en valor nuestro campo, paisaje y gastronomía, todo ello a través de la promoción del producto local", ha dicho la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate.

NOVEDADES DE LA CONVOCATORIA

Como novedad en esta convocatoria, se concede la posibilidad a los ayuntamientos de solicitar un anticipo de hasta un 50% de las ayudas.

En cuanto a las puntuaciones, entre otros criterios se valorará la calidad de los productos que se promocionen, teniendo en cuenta su distintivo de calidad de alguno de los consejos reguladores de Mallorca.

Para este ejercicio 2026 se ha aprobado un total de 680.000 euros para gastos corrientes y 380.000 euros para gastos en inversión. El importe máximo por ayuntamiento es de 40.000 euros y la ayuda puede ser del 100% del coste subvencionable del proyecto. El plazo de solicitud es de 30 días hábiles.