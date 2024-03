El abogado de 'El Prestamista' defiende su inocencia y lamenta la "condena mediática"

PALMA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El abogado de Joaquín Fernández 'El Prestamista', David Salvá, ha defendido este martes la inocencia de su representado al tiempo que ha lamentado la "condena mediática" y la "pena de banquillo" a la que se está viendo sometido.

Así lo ha expresado Salvá en una entrevista al programa 'Al Dia' de IB3 Ràdio, recogida por Europa Press. Fernández, conocido por su participación en el programa de televisión Gipsy Kings, fue detenido la semana pasada en una macrooperación antidroga bautizada como 'Jaque Mate'.

La Guardia Civil lo sitúa como "inversor" del presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Baleares (Fagib), Carlos Cortés 'El Charly', en el negocio de la droga, supuestamente facilitándole fondos para la importación de cocaína.

El letrado ha negado la implicación de Fernández en el tráfico de drogas, rechazando cualquier vínculo entre él y Pablo Campos Maya, 'El Pablo'. Al contrario, ha argumentado que el apodo 'El Prestamista' "viene por algo", porque se dedica a "realizar microcréditos".

"Quizás el hecho de que haga préstamos puede llevar a que preste a personas que a lo mejor destinan ese dinero a fines ilícitos", ha razonado el defensor, que considera que las conversaciones recogidas en el sumario "son conversaciones típicas de un prestamista que está llamando a sus deudores, donde les pide que le devuelvan la cantidad que ha prestado y nada más".

Salvá también ha hecho suyas las palabras del abogado de Cortés, Pedro Horrach, para remarcar que éste respondió a todas las preguntas cuando fue detenido y denunciar la "crucifixión" que está sufriendo. "Empezó su declaración diciendo claramente: 'Señorías, sé que ustedes no me van a creer, sé que la opinión pública no me va a creer, pero yo soy inocente", ha contado Salvá.

'El Prestamista' se acogió a su derecho a no declarar, pero según Salvá fue porque al entrar en la sala ya se les indicó que no se pediría prisión provisional para él. Habiendo más de 20 personas pendientes de declarar, el abogado le recomendó no declarar y hacerlo en otro momento: "Él estaba dispuesto a declarar a todas las preguntas".

OPERACIÓN 'JAQUE MATE'

La Guardia Civil ha dado por desarticulada, con la operación 'Jaque Mate', una de las mayores organizaciones de introducción de cocaína en España, con más de una tonelada de cocaína intervenida y 64 personas detenidas en diversos puntos de España, la mayor parte en Baleares.

La operación ha contado con varias fases, de las que la actuación este jueves en Mallorca fue la tercera, culminando más de un año y medio de investigaciones en colaboración con organismos internacionales como la DEA estadounidense y las policías de Portugal, Brasil y Colombia.

El despliegue de la Guardia Civil asesta un golpe a un entramado complejo de introducción de cocaína desde Sudamérica a través de Portugal. El grupo abastecía al 'clan de los Valencianos', quienes a su vez distribuían la droga en Mallorca.

En la primera fase de la operación fueron arrestadas nueve personas, incluyendo al resposnable del cártel colombiano en España. La detención se produjo mientras extraía 1,3 toneladas de cocaína camufladas dentro de bloques de granito brasileño, en la localidad murciana de Cehegín. La segunda fase incluyó 23 registros con 16 detenciones en Valencia, Palma y Toledo.

Dentro de la operación la Guardia Civil irrumpía este jueves en un chalet de lujo de 'El Pablo', bajo el que encontraron una red de túneles subterráneos a medio excavar para conectar con diferentes viviendas como presumible vía de escape.