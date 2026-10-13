Archivo - Abre la convocatoria de ayudas de promoción de excelencia para enseñanzas artísticas finalizadas en el curso 2024-2025 - JCYL - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha abierto la convocatoria de ayudas para la promoción de la excelencia académica dirigida a alumnos que hayan finalizado los estudios oficiales de enseñanzas artísticas superiores durante el curso académico 2024-2025.

Según ha explicado este martes en un comunicado, el plazo de presentación se ha abierto a las 13.00 horas y finalizará el 26 de octubre de 2026 a la misma hora.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 4.500 euros, con el objetivo de conceder tres ayudas de acuerdo con criterios de excelencia en el expediente académico. Cada ayuda está dotada con 1.500 euros y, para poder optar a ella, es necesario acreditar una nota media igual o superior a 9 puntos sobre 10.

El estudiante deberá haber finalizado los estudios oficiales de enseñanzas artísticas superiores en cualquier centro español durante el curso académico 2024-2025.