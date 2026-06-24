Abre el plazo para presentar candidaturas a la tercera edición del 'Top 101 Spain Up Nation' de innovación empresarial - CAIB

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del 'Top 101 Spain Up Nation', un concurso que reconoce la innovación empresarial, ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas.

Las empresas interesadas en participar disponen hasta el 11 de septiembre para inscribirse en la página web del certamen, mientras que las finalmente distinguidas recibirán el reconocimiento el 18 de noviembre en una gala nacional que este año se celebra en Logroño.

Estos galardones están organizados a nivel nacional por FORO ADR y Enisa, y por el Govern a escala autonómica, ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado.

La evaluación de las candidaturas se realizará en dos fases, una regional y otra nacional. En la primera se seleccionará a las cuatro mejores empresas de cada comunidad autónoma, que pasarán directamente al 'Top 101'.

El comité evaluará la capacidad y liderazgo del equipo emprendedor, así como la innovación del modelo de negocio, incluyendo procesos, ideas, servicios, productos, estructuras, y canales, entre otros.

En esta fase también se considera el potencial de escalabilidad y capacidad de internacionalización, analizando el crecimiento global, el mercado, las ventajas competitivas, la sostenibilidad y la creación de empleo. En este caso, están exentas las empresas que ya cuentan con la Certificación como Empresa Emergente de Enisa.

Además, se realiza un análisis económico-financiero para asegurar la viabilidad y coherencia de las previsiones. Por último, se valora el impacto social de los proyectos, enfocándose en aquellos que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que sean capaces de generar soluciones reales, aportar valor, dar respuesta a necesidades y transformar su entorno.

Por otro lado, a nivel nacional, las 25 empresas restantes --hasta completar las 101-- serán reevaluadas considerando criterios adicionales, como el modelo de impacto social, de negocio y medioambiental.

Las empresas de Baleares reconocidas en la pasada edición de los 'Top 101' fueron Iberian Tax, Trueworld Organization, REM Experience, Gemminis y Voltic.