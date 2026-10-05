Abren 22 actas el fin de semana en Eivissa, una decena por conducir bajo los efectos de droga y alcohol - POLICÍA LOCAL EIVISSA

EIVISSA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cuarto turno de la Policía Local de Eivissa ha abierto un total de 22 actas durante los controles realizados el fin de semana. De ellas, siete han sido por positivos en drogas al volante, dos positivos en alcohol y otras por infracciones de tráfico.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el cuarto turno comenzó a prestar servicio a principios de verano como refuerzo de los turnos ordinarios de la Policía Local para incrementar así la presencia de agentes durante las franjas nocturnas de mayor actividad.

Durante la noche del sábado se desarrolló un dispositivo en colaboración con inspectores del Consell d'Eivissa. Como resultado, la Policía formuló seis denuncias por infracciones al Reglamento General de Circulación y tres actas por tenencia de drogas en la vía pública, además de retirar tres vehículos al depósito municipal.

También se detectó un positivo en alcoholemia y otro positivo en drogas al volante. Por su parte, los inspectores del Consell formularon una denuncia por carecer de la correspondiente hoja de ruta en un servicio de transporte de viajeros.

La actividad del cuarto turno continuó durante la noche del domingo, en esta ocasión con la colaboración de la unidad canina K9 de Formentera. El dispositivo permitió formular seis propuestas de sanción por positivos en drogas al volante y una por alcoholemia positiva por vía administrativa.

Durante la noche del domingo se levantaron 19 actas en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 y se formularon 18 propuestas de sanción por distintas infracciones de tráfico, entre ellas conducción temeraria y conductas que obstaculizaban la circulación.

Dentro del mismo dispositivo se levantaron además dos actas de denuncia por captación de clientes para la prestación de servicios de transporte ilegal.