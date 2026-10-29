Abren las inscripciones para un curso gratuito sobre competencias digitales dirigido a mayores de 55 años

Presentación de la nueva edición de 'Grans Actius'. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciado el periodo de inscripción para una nueva edición de 'Grans Actius', una la formación dirigida a las personas mayores de 55 años de Baleares para adquirir competencias digitales básicas.

El 'Curso de vida digital 2026-2027' ofrecerá inicialmente 3.000 plazas gratuitas y presenciales, distribuidas en más de 150 grupos y 73 ubicaciones de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

En un comunicado, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha indicado que el curso está pensado para resolver situaciones cotidianas, como hacer gestiones por internet, comunicarse con familiares y amistades, comprar en línea de manera segura, utilizar la banca digital, detectar posibles estafas o conocer las posibilidades de la inteligencia artificial. El objetivo es que las persones participantes puedan hacer estas actividades "con más tranquilidad e independencia".

La formación se organiza en sesiones presenciales, con grupos reducidos, acompañamiento de formadores y el material tecnológico necesario. Los contenidos han sido elaborados por personal docente e investigador de la Universitat de les Illes Balears (UIB), con un enfoque práctico y adaptado a las necesidades de los alumnos.

El programa es una iniciativa del Govern, impulsada por la Dirección General de Innovación y Transformación Digital de la Conselleria, con la colaboración de los Consells insulars y gestionada por la Fundación Universidad-Empresa de Baleares (Fueib).

Las inscripciones para la edición 2026-2027 ya están abiertas. Las personas interesadas pueden consultar los grupos, los horarios y las ubicaciones disponibles en la página web de 'Grans Actius' o por teléfono. Las clases empezarán a partir del 9 de noviembre de 2026.