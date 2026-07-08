Abren una suscripción popular para financiar el retablo de los 20 futuros beatos de Eivissa

Retablo mártires Eivissa - OBISPADO DE EIVISSA

EIVISSA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Eivissa y Formentera ha abierto una suscripción popular para sufragar el nuevo retablo que honrará en la Catedral a los 20 sacerdotes mártires cuya beatificación ha autorizado el Papa León XIV.

Según ha informado la Diócesis en un comunicado, el obispo de Eivissa, Vicent Ribas, ya comunicó que la intención es que esta obra sea un homenaje colectivo de los fieles y de la sociedad a estas personas asesinadas en 1936 durante los primeros meses de la Guerra Civil.

'Construyamos juntos la memoria de los beatos mártires', es el lema de esta cuestación para el retablo, que se instalará junto al presbiterio de la Catedral.

Todas las personas interesadas en contribuir a esta obra artística pueden hacer sus aportaciones a la cuenta bancaria designada por el Obispado.