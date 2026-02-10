Abren al tráfico el nuevo paso elevado de la vía ferroviaria sobre la calle Greco de Palma

El nuevo paso elevado de la vía ferroviaria sobre la calle Greco de Palma. - CAIB

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha abierto al tráfico el nuevo paso elevado de la vía ferroviaria sobre la calle Greco de Palma, ubicado junto a la estación de Verge de Lluc, una vez finalizadas las obras de remodelación.

La actuación ha permitido sustituir la antigua estructura por un nuevo paso elevado que, según ha indicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, mejorará las condiciones de circulación bajo la vía del tren.

El nuevo paso incrementa el espacio máximo disponible y amplía la parte inferior, que cuenta ahora con dos carriles de circulación para vehículos y una acera con anchura suficiente para los peatones. Esta nueva configuración permite la circulación en doble sentido bajo el puente y mejora las condiciones de seguridad y accesibilidad en este punto del barrio.

Las obras se iniciaron a finales del pasado verano y han finalizado al arranque de este 2026. Durante su ejecución se han llevado a cabo trabajos que han requerido ajustes puntuales en el servicio ferroviario, incluyendo modificaciones temporales de la circulación en determinados tramos.

En noviembre se llevó a cabo la demolición del antiguo puente y la colocación de los nuevos elementos estructurales. Estos trabajos requirieron la interrupción temporal del servicio ferroviario en un tramo concreto, con la implantación de servicios alternativos de bus.

El proyecto ha supuesto una inversión de 889.430 euros y ha sido financiado con fondos del factor de insularidad previsto en el Régimen Especial de Baleares (REB).