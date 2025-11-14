Acaban las obras de la fachada y el tejado de la Casa de Socors de Palma

Fachada de la Casa de Socors de Palma tras la finalización de las obras. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha finalizado las obras de rehabilitación de la fachada y el tejado del histórico edificio conocido como la Casa de Socors, situado en la plaza de Santa Eulàlia.

Los trabajos, que han contado con un presupuesto de casi 206.000 euros han consistido en la limpieza y rehabilitación de la fachada, así como el cambio de tejado de esta parte del edificio, según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Cabe recordar que el ámbito que ha sido objeto de rehabilitación está formado por bloques de marés y cuenta con detalles ornamentales en los huecos y niveles de planta, además de elementos singulares como bajantes, vistas de pluviales y cerrajerías de fachada

Esta intervención, que ha ejecutado el servicio de Edificios Municipales, da continuidad a la renovación ejecutada en la fachada del edificio Cadena, anexo al actual, al reforzar "la coherencia estética y patrimonial del entorno".

"Con estas actuaciones, el Consistorio refuerza su compromiso con la conservación de los edificios municipales y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico de la ciudad", han destacado desde Cort.