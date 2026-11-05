La Acampada por la Vivienda acusa a Cort de ser un "'Blocus institucional'" cómplice de "especuladores y rentistas"

Activistas de la Acampada por la Vivienda de Palma reunidos en asamblea. - ACAMPADA POR LA VIVIENDA

PALMA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Acampada por la Vivienda de Palma ha expresado su "firme rechazo" al desalojo "ilegal" que se produjo este miércoles en la plaza de España y ha calificado al Ayuntamiento de Palma de actuar como un "'Blocus institucional'" cómplice de "especuladores, rentistas y de organizaciones ultraderechistas como Núcleo Nacional".

Con estas palabras se han despachado los activistas por la vivienda al entender que la intervención municipal para desmontar la acampada "no responde al mantenimiento del orden público", sino a un "intento político de desmantelar la protesta social", según han expresado en un comunicado leído tras la celebración de una asamblea este jueves.

Los acampados se han reunido de nuevo en el espacio que ocupaban el día anterior hasta la intervención del Ayuntamiento, aunque han tenido que trasladar la asamblea de la plaza de España a unos soportales del Mercado de l'Olivar por la intensa lluvia que ha caído al empezar la reunión.

Tras debatir diferentes aspectos relativos a la huelga general del próximo 11 de noviembre, han vuelto a la plaza para terminar la asamblea, leer un comunicado y celebrar una cena popular en la plaza, puesto que tendrían la intención de quedarse a pernoctar esta noche pese a que hay desplegadas varias patrullas policiales en la zona.

El colectivo ha constatado que la Delegación del Gobierno en Baleares que la protesta pacífica se encontraba "plenamente amparada" por el derecho fundamental de reunión y manifestación de la Constitución, "sin que haya existido notificación, ni resolución motivada que justifique la actuación policial".

"La Delegación del Gobierno ha confirmado no haber cursado ninguna orden de desalojo, lo que evidencia la falta de competencia del Consistorio para disolver por la vía de hecho una movilización social", han remarcado.

Asimismo, han censurado la "requisa arbitraria" de pertenecias personales, tiendas, enseres e incluso parte de los fondos de la caja de resistencia. El equipo jurídico de la Acampada, junto a representación letrada, han avanzado que ultiman una querella penal por los posibles delitos de prevaricación y contra los derechos fundamentales contra los responsables del Ayuntamiento y los agentes de la Policía Local que actuaron "a sabiendas de la ilegalidad de la orden".

De cara a la huelga general han indicado que reorganizarán sus fuerzas para volcar el trabajo a la agitación para llamar al paro. Por eso, han desconvocado la cita en la plaza Madrid para concentrar la presencia en plaza de España y convocar a toda la ciudadanía a la asamblea previa del 8 de noviembre.

Entre sus reivindicaciones exigen la bajada inmediata del 50% de los alquileres, contratos indefinidos, la absorción del 100% del patrimonio de la Sareb para el parque público de alquiler social, la prohibición de compra especulativa y la defensa de la salud y el territorio.

"Porque reclamar vivienda no es un delito. Porque vivir dignamente no es un privilegio ¡La rabia puede encender la llama pero solo la organización mantienen la hoguera!", han subrayado.

INTENCIÓN DE QUEDARSE EN PLAZA ESPAÑA

Preguntados por si tienen pensado volver a montar el campamento, uno de los portavoces del movimiento Guillem Antelmo ha resaltado que lo discutirán posteriormente, ya que "barajan muchas opciones" pero su idea sería retornar porque entienden que están "amparados por el derecho de reunión".

Otra de las portavoces de la acampada, Clara, ha tratado de desmentir la información difundida desde el Ayuntamiento de Palma, sobre que los Servicios Sociales ofrecieron alternativa habitacional a las personas sin hogar que dormían en la acampada.

Esto ha alegado que "no ha pasado en ningún momento", puesto que llamaron tres veces a la unidad móvil de emergencia social y "no contestaron", por lo que ha defendido que quien les buscó alternativa para dormir de forma "segura y caliente" fueron los activistas.

"Como ha hecho la acampada desde que comenzó, los recursos sociales para personas en situaciones vulnerables los han buscado los activistas, igual que mucha de la labor social que tendrían que hacer las instituciones", ha puntualizado.