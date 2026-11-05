Martínez, tras el desalojo de la acampada por la vivienda: "La plaza de España vuelve a ser de todos los palmesanos"

La plaza de España de Palma, tras el desalojo este miércoles 4 de noviembre de los acampados por la vivienda.- AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha celebrado este jueves que tras el desalojo de los acampados por la vivienda que llevaban en la plaza de España unos 40 días, el enclave "vuelve a ser de todos los palmesanos".

Lo ha hecho en un video difundido en las redes sociales y grabado en la céntrica plaza de la capital balear, ya sin tiendas de campaña, tras la actuación, este miércoles por la noche para el desalojo y desmantelamiento del campamento.

Martínez ha señalado que la actuación se ha ejecutado en cumplimiento de la Ordenanza Cívica y de la Ordenanza de Ocupación de la Vía Pública, después de haber reclamado en varias ocasiones a la Delegación del Gobierno que actuara en el ámbito de sus competencias.

"Palma tiene unas ordenanzas que deben cumplirse. La ordenanza cívica y la ordenanza de ocupación de vía pública son para todos los ciudadanos. Y yo tengo la obligación de defender todos los derechos de los ciudadanos de Palma", afirma.

El primer edil concluye el vídeo agradeciendo el trabajo de la Policía Local y el personal de Emaya y de todos los servicios municipales "que han hecho posible que la plaza de España vuelva a ser lo que era".