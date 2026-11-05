Los acampados por la vivienda estudian si demandar al Ayuntamiento de Palma por desalojarles sin autorización

Acampada por la vivienda en la plaza de España de Palma - EUROPA PRESS

Convocan una protesta y merienda popular a las 19.00 horas del jueves en la plaza de España PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los acampados por la vivienda de Palma, que hasta la noche del miércoles permanecían en la plaza de España, están estudiando la posibilidad de demandar al Ayuntamiento al entender que no tenía ni autorización ni competencias para desalojarles.

Desde la organización de la 'Acampada per l'Habitatge' han explicado a Europa Press que la posibilidad de recurrir a la vía legal o penal está en manos de su equipo jurídico.

Además de la falta de autorización y de competencias, los acampados han aducido que, pese a contar con permiso para permanecer en la plaza de España, no fueron notificados por parte del Ayuntamiento de que pretendía desalojarles.

La mañana del miércoles el alcalde de Palma, Jaime Martínez, fue preguntado al respecto y volvió a apremiar a la Delegación del Gobierno en Baleares para ejecutaran el desalojo, al entender que era de su competencia.

Tras la actuación, el Ayuntamiento dijo que había procedido ante la "falta de actuación" de la Delegación y "en cumplimiento de las ordenanzas municipales".

El delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, expresó en redes sociales su "profunda preocupación" por el desalojo de una protesta que está "amparada" por el derecho de reunión y sin que antes hubiera "ninguna petición oficial" a la administración competente.

PROTESTA ESTA TARDE

Los acampados todavía no han decidido si intentarán retomar la protesta en la plaza de España o en otro lugar de Palma, dado que sus previsiones eran mantener la protesta al menos hasta la huelga general del próximo 11 de noviembre.

De momento, han explicado, están tratando de recuperar algunos de los enseres personales y documentación que fueron retirados por los operarios de Emaya y los agentes de la Policía Local sin que antes les dieran tiempo para recogerlos.

En cualquier caso, a las 19.00 horas de este jueves han convocado una concentración y merienda popular en la plaza España para seguir con sus movilizaciones. "Tenemos una lucha legítima y la vamos a seguir ejerciendo de la manera que sea", ha dicho uno de los acampados.