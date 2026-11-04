Los acampados por la vivienda en Palma mantienen su lucha tras la actuación de la Policía Local: "Nos da más fuerzas"

Acampada por la vivienda en la plaza de España de Palma - EUROPA PRESS

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los acampados por la vivienda en la plaza de España de Palma continuarán con su reivindicación y no tienen previsto desmantelar la acampada tras la actuación de la Policía Local el pasado martes.

Desde la organización 'Acampada per l'Habitatge' han cargado contra el Ayuntamiento de Palma, considerando que la acción policial fue "detestable" y que no tenían "derecho ni motivo" para retirar barreras y otros elementos e identificar a los participantes.

Igualmente, han subrayado que esta actuación "no cambia nada" y que les da "más fuerzas" para continuar con la acampada. "No cambia para nada nuestra forma de ver la lucha", han sostenido.

Además, han acusado al Ayuntamiento de atacar "a los más vulnerables", señalando que entre los acampados hay personas mayores, en situación de calle y con movilidad reducida. A su parecer, Cort vulnera el derecho a reunión.

Cabe recordar que este martes agentes de la Policía Local retiraron el vallado y otros objetos e identificaron a algunos de los acampados. Según han indicado, volverán a colocar estos objetos si el cuerpo policial y Emaya se los devuelve.

Tras la actuación, los acampados celebraron una asamblea extraordinaria y decidieron continuar con sus reivindicaciones. Así, seguirán con el programa de actividades y la preparación para la huelga general del 11 de noviembre.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, urgió este martes a la Delegación del Gobierno en Baleares a desmantelar la acampada después de que la Policía Nacional hiciera lo propio con la de la Puerta del Sol de Madrid.

Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación desde la World Travel Market (WTM) de Londres, afirmó que la Policía Local abriría expedientes sancionadores a los acampados que incumplan las ordenanzas cívica y de ocupación de la vía pública.

El Consistorio, en un comunicado, sostuvo que la ocupación de la plaza España, un espacio público por el que transitan diariamente alrededor de 50.000 personas, dificulta las labores ordinarias de limpieza y mantenimiento municipales y limita el uso y disfrute de este espacio por parte del conjunto de los ciudadanos.

Asimismo, señaló que la instalación de cerramientos y otros elementos, así como la conexión a la red eléctrica sin autorización, puede ocasionar "desperfectos y deterioro" en el pavimento y en otros elementos del espacio público.