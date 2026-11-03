La Policía Local retira las barreras y otros elementos de la acampada por la vivienda de Palma

Policía Local retira barreras y otros elementos de la acampada de la vivienda de Palma - ACAMPAR PER HABITAR

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palma y personal de Emaya están retirando barreras y otros elementos de la acampada por la vivienda de la plaza de España y se está identificando a participantes.

Así lo ha señalado en declaraciones distribuidas a los medios la organización STOP Desahucios y ha difundido el perfil de la red social Instagram 'Acampar per habitar'.

Según el colectivo de la acampada, además, la policía está registrando las tiendas sin autorización. Desde STOP Desahucios han calificado la actuación como un ataque a la libertad de reunión.

Cabe recordar que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha urgido a la Delegación del Gobierno en Baleares a desmantelar la acampada por la vivienda de la céntrica plaza España después de que la Policía Nacional haya hecho lo propio con la de la Puerta del Sol de Madrid.

Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación desde la World Travel Market (WTM) de Londres, ha afirmado que, de forma paralela a esta eventual intervención, la Policía Local comenzará a abrir expedientes sancionadores a los acampados que incumplan las ordenanzas cívica y de ocupación de la vía pública.

El Consistorio, en un comunicado, ha sostenido que la ocupación de la plaza España, un espacio público por el que transitan diariamente alrededor de 50.000 personas, dificulta las labores ordinarias de limpieza y mantenimiento municipales y limita el uso y disfrute de este espacio por parte del conjunto de los ciudadanos.

Asimismo, ha señalado que la instalación de cerramientos y otros elementos, así como la conexión a la red eléctrica sin autorización, puede ocasionar "desperfectos y deterioro" en el pavimento y en otros elementos del espacio público.