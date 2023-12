El accidente con dos víctimas mortales en Ibiza fue debido a un adelantamiento antirreglamentario

IBIZA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha confirmado este lunes que el accidente de tráfico registrado en Ibiza en el que hubo dos víctimas mortales fue debido al adelantamiento antirreglamentario de uno de los vehículos siniestrados.

Asimismo, las pruebas realizadas a las personas implicadas en el siniestro han dado negativo en drogas y alcohol, según ha confirmado el Instituto Armado.

Los fallecidos son un británico y un marroquí y eran dos de los cuatro ocupantes de un todoterreno implicado en el accidente.

El siniestro tuvo lugar el sábado de madrugada entre dos turismos y un camión de la basura, en el que otras tres personas resultaron heridas de distinta consideración.

Las dos personas fallecidas en el accidente murieron 'in situ', mientras que un joven de 32 años fue trasladado al Hospital Can Misses con politraumatismos; un varón de 23 años, menos grave, también fue llevado a Can Misses y otro hombre, de 45 años de edad, en estado menos grave, fue trasladado a la Policlínica.