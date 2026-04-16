Un accidente provoca retenciones kilométricas en la Vía de Cintura y en la autopista de Inca

Retenciones en la Ma-20 - DGT

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un accidente en la Vía de Cintura ha provocado retenciones kilométricas y tráfico lento en esta vía, así como en la autopista de Inca y en la carretera de Valldemossa.

El incidente ha ocurrido sobre las 17.50 horas en la Ma-20 en dirección al aeropuerto, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las retenciones se extienden desde el kilómetro dos al nueve, aproximadamente, y han provocado también congestión del tráfico en la carretera de Valldemossa y la autopista de Inca.