Un accidente de tráfico provoca ocho kilómetros de retenciones en la Vía de Cintura

Retenciones en la C-17, a 17 de febrero de 2026, en Aiguafreda, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press
PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un accidente de tráfico ha provocado unos ocho kilómetros de retenciones en la Vía de Cintura en dirección a Palma, concretamente entre Palmanova y el túnel de Génova.
Según han informado desde la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro ha tenido lugar la tarde de este martes, cuando un coche se ha salido de la vía.
El accidente ha provocado unos ocho kilómetros de retenciones que van desde la altura de Palmanova hasta la entrada del túnel de Génova en dirección a Palma.