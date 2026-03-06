Un accidente de tráfico provoca tres kilómetros de retenciones en la autopista de Andratx - DGT

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre dos vehículos ha provocado la mañana de este viernes alrededor de tres kilómetros de retenciones en la entrada a Palma por la autopista de Andratx.

Se trata de un alcance entre dos vehículos que ha ocurrido a la altura del kilómetro 7 de la autopista Ma-1, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Aunque el accidente no reviste de gravedad, uno de los dos turismos ha quedado varado en el carril derecho de la circulación en sentido Palma y ha tenido que ser cortado.

Esto está provocando unas retenciones de aproximadamente tres kilómetros y que alcanzan hasta Portals.