Activada la alerta amarilla por fuertes vientos y oleaje en Mallorca y Pitiusas

Archivo - Una persona fotografía el oleaje causado por el viento - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Emergencias 112 ha activado el Índice de Gravedad 0 del Plan Meteobal (alerta amarilla) por fuertes vientos y fenómenos costeros en Mallorca, Ibiza y Formentera.

Según ha informado el 112 en redes sociales, la alerta responde al aviso amarillo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes, cuando se prevén rachas máximas de viento de 70 kilómetros por hora y olas de tres metros.

Emergencias ha pedido precaución a la ciudadanía durante las próximas horas, seguir los consejos y llamar al 112 en situaciones de emergencia.

En caso de fuertes vientos, se recomienda evitar muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y las torres de alta tensión, así como pasear por parques o avenidas arboladas, ya que existe peligro de caída o rotura de ramas.

En las casas aconsejan cerrar las puertas y ventanas y retirar macetas o cualquier objeto que pueda caer a la calle.

Cuando hay temporal en el mar, se recomienda no acceder a los puntos del litoral afectados por el oleaje ni a lugares donde las olas rompan con fuerza, no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados, así como evitar practicar deportes náuticos.

Si alguien cae al agua hay que llamar inmediatamente al 112 y no perder de vista el punto exacto dónde ha caído para indicarlo a los servicios de salvamento.

El IG0 se activa cuando se prevé la inminencia de un fenómeno meteorológico adverso con peligro para personas y bienes y se corresponde con fenómenos adversos locales menores que pueden controlarse por medio de una respuesta local rápida sin producir daños.