Activada la alerta amarilla por niebla en Mallorca este jueves

Archivo - Niebla en el Paseo Mallorca de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Emergencias ha activado la alerta amarilla (índice de gravedad 0 del Plan Meteobal) por niebla en Mallorca este jueves.

La alerta responde al aviso amarillo que activa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el interior y levante de Mallorca por niebla entre las 00.00 y las 10.00 horas, cuando se prevé que haya visibilidad hasta los 200 metros.

En un mensaje en la red social X, el 112 ha pedido a la ciudadanía precaución en las próximas horas, seguir las recomendaciones y llamar al 112 en caso de emergencia.

Ante la niebla en la carretera, Emergencias recomienda encender el alumbrado de niebla posterior y delantero para ver y ser visto, no utilizar las luces largas, reducir considerablemente la velocidad, utilizar como guía las marcas longitudinales del centro y laterales de la carretera, mantener la distancia de seguridad y no adelantar.