Activado el despliegue de la UME en Ibiza, tras la petición de Baleares

Un vehículo de la UME opera en Ibiza. Archivo. - Germán Lama - Europa Press

IBIZA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Ibiza se ha activado después de que así lo hayan solicitado desde Baleares.

Según han informado desde la Delegación del Gobierno en Baleares, los efectivos de la UME desplazados desde Valencia llegarán en las próximas horas a la mayor de las Pitiusas.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y las directoras de las DIAGE en Pitiusas y Menorca participan en el CECOPI y en la reunión con la dirección general de Protección Civil.