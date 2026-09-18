Activado un dispositivo para rescatar crías de tortuga marina en la playa de Punta Prima

Crías de tortuga marina - CAIB

MENORCA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha activado este viernes un dispositivo urgente de seguimiento y rescate después de detectar la emergencia de crías de tortuga boba procedentes de un nido localizado en la playa de Punta Prima, en el municipio de Sant Lluís, en el extremo sureste de la isla.

Este hallazgo confirma el primer nido de tortuga marina de la temporada 2026 en Baleares y que la hembra detectada en esta misma playa el pasado 13 de julio llegó finalmente a realizar la puesta, aunque entonces no fue posible localizar los huevos.

La madrugada de este viernes, un particular ha alertado al teléfono de emergencias 112 de la presencia de crías de tortuga marina en la zona. Inmediatamente, se ha activado el protocolo establecido y el personal de fauna marina del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib), que se ha desplazado hasta Punta Prima.

El número total de crías es de 23, pero no se descarta encontrar algún ejemplar más. El personal técnico de la Conselleria mantendrá el seguimiento de la zona y, una vez concluido el proceso, se podrá realizar el recuento definitivo.

Las crías localizadas vivas serán trasladadas a las instalaciones del Centro de Visitantes del Parque Nacional de Cabrera, donde se revisará su estado de salud y se incorporarán al programa de head starting de Baleares 2026-2027. Por su parte, los huevos que no hayan eclosionado serán trasladados a las instalaciones del Aula del Mar, en Palma, para continuar su incubación bajo control técnico y estudiar su evolución durante los próximos días.

Desde el GOB han señalado que gran parte de las crías estaban desorientadas debido a la iluminación artificial de la urbanización y se habían desplazado en dirección contraria al mar, hacia la zona de dunas y un área de agua estancada. El objetivo, según han remarcado, ha sido garantizar la supervivencia del máximo número de tortugas.

Los ecologistas han indicado que, por el momento, se ha establecido un dispositivo de vigilancia del entorno del nido y de las zonas cercanas para localizar otros ejemplares que puedan haber salido de él y evitar que acaben desorientados, sean atropellados o sufran otras incidencias.

También se ha llevado a cabo la exhumación del nido para comprobar si todavía quedan crías o huevos y obtener información sobre el desarrollo de la puesta. Esta actuación permitirá conocer con mayor precisión el éxito de la nidificación y determinar el estado de los ejemplares que todavía puedan permanecer bajo la arena.

En este sentido, el conseller del ramo, Joan Simonet, ha destacado que "este caso demuestra la importancia de actuar con prevención ante cualquier indicio de nidificación. Aunque en julio no se pudieron localizar los huevos, se optó por proteger la zona ante la posibilidad de que hubiera una puesta. Esta decisión nos ha permitido actuar inmediatamente ahora, localizar el nido y proteger las crías".