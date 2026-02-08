Activistas reclaman investigar los naufragios y un memorial para los migrantes fallecidos en el Mediterráneo

Acto solidario con las personas migrantes celebrado en Palma. - DÍA MUNDIAL DE CONMEMOR-ACCIÓN

PALMA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de activistas, familiares y amigos de migrantes de personas migrantes se han concentrado este sábado en Palma para solicitar a las administraciones una investigación "efectiva" de los naufragios en el Mediterráneo Occidental y un memorial para los fallecidos.

El colectivo se ha reunido en la rosa de los vientos del Molinar en un acto colectivo de memoria de las personas muertas y desaparecidas en las rutas migratorias y para criticar las "políticas racistas de selección, control y represión a las fronteras", que provocan muertes, desapariciones y traumas en todo el mundo", según han explicado en un comunicado.

También ha tratado de servir de recuerdo de las víctimas de la playa del Tarajal que murieron el 6 de febrero de 2014, intentando llegar a Ceuta a nado, por "la violencia policial y la omisión de socorro mientras se ahogaban".

"15 personas murieron en el lado español, decenas más desaparecieron, los supervivientes fueron devueltos y algunos murieron en el lado marroquí. Nos negamos a olvidar las miles de víctimas a lo largo de las rutas migratorias y a considerar que algunas vidas valen menos que otras", han expresado.

Asimismo, han mostrado su apoyo a las familias en sus reivindicaciones para "obtener verdad, justicia y reparación" sobre el destino de sus seres queridos, "víctimas de las políticas migratorias".

De este modo, han llamado a "reforzar las acciones de solidaridad y resistencia colectiva", desde el ámbito local hasta el internacional, desde el mar hasta la ciudad, pasando por el desierto y las montañas.

Por estos motivos, han planteado a las instituciones que colaboren activamente entre ellas en "el salvamento, rescate y búsqueda de las personas que han naufragado".

Al mismo tiempo, los activistas han pedido a las instituciones que participen en la búsqueda de las personas desaparecidas y la identificación de quien ha muerto intentando llegar a Baleares, en colaboración con las familias y las autoridades de los países de origen.