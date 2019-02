Actúa teme que la nueva ordenanza de animales de Palma provoque un "abandono masivo" de mascotas

Publicado 21/02/2019 17:47:50 CET

Argumenta que la ordenanza anterior ya recogía sanciones para animales en malas condiciones o maltrato, pero "la mayoría de casos eran archivados"

PALMA DE MALLORCA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El partido progresista Actúa ha manifestado este jueves que teme que la nueva ordenanza de animales de Palma, que entre otras medidas establece un máximo de tres mascotas por vivienda plurifamiliar, provoque un "abandono masivo" de mascotas en la capital balear y se "desborde todavía más Son Reus".

Así lo ha expresado en un comunicado en el que ha alertado del "descontento por parte de los colectivos de animales y voluntarios de refugios de perros y gatos". Según Actúa, esta medida es "la que más rechazo está provocando".

El portavoz de Actúa en Palma, Guillermo Amengual, ha cuestionado la medida argumentando que la anterior ordenanza ya recogía sanciones para casos de animales en malas condiciones o maltrato, pero "a pesar de las numerosas denuncias, la mayoría de casos eran archivados". Por ello, dado que "no se hacía cumplir la anterior ordenanza", duda de que tampoco "se haga cumplir la nueva".

Además, Amengual ha criticado que la medida "no haya sido consensuada con los colectivos en defensa de los animales de la ciudad".

En este sentido, el portavoz de Actúa ha aplaudido el incremento de las multas por la no recogida de excrementos y casos de maltrato animal, pero ha puesto en duda su control "ya que no hay recursos humanos para efectuarlo". Igualmente Amengual, ha manifestado que esperan que el anuncio de la creación de la oficina de protección animal "no se quede en meras palabras".

Por otra parte, Actúa ha vuelto a exigir al Ayuntamiento de Palma que apruebe "de forma inmediata" una ordenanza para las galeras de caballos, "que lleva más de cuatro años sin ver la luz". "Es incomprensible que en más de cuatro años no sean capaces de sacar adelante la ordenanza restrictiva del transporte de galeras de caballos de Palma. ¿Qué se esconde detrás de esta falta de transparencia?", se ha preguntado Amengual.