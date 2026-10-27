Acusa a un hombre de violarla aprovechando que estaba drogada: "Me desperté desnuda en un hostal. No sabía dónde estaba"

El acusado, durante el juicio en la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha acusado este martes a un hombre de violarla aprovechando que estaba ebria y drogada y ha asegurado que no recuerda nada desde la madrugada de la noche de los hechos, en septiembre de 2024.

"Salí de fiesta con mis amigas y fue todo normal hasta un momento que fui al baño y a partir de ahí no recuerdo nada más. "Al día siguiente me desperté desnuda en un hostal. No sabía dónde estaba", ha afirmado en la primera sesión del juicio en la Audiencia Provincial contra un hombre para quien el Ministerio Público reclama una condena a nueve años de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 euros de los cuales, según ha expuesto su abogado, ha entregado 1.000.

La víctima ha relatado que al despertarse en el hotel sintió dolores en los genitales y notó que tenía arañazos en las piernas. Está previsto que el juicio continúe este miércoles cuando se espera la declaración del acusado, que será interrogado por las partes en último lugar.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan al 24 de septiembre de 2022, cuando la mujer decidió salir con unos amigos por la zona de ocio de s'Arenal y consumió bebidas alcohólicas.

Tras pasar la noche de fiesta, y en torno a las 07.00 horas, conoció al acusado, de 41 años, con quien consumió drogas y continuó de fiesta en distintos locales.

Aproximadamente sobre las 18.00 horas, y aprovechando que la víctima se encontraba sin fuerzas y carecía de capacidad de reacción, el procesado se la llevó a un hostal de Palma y la violó.