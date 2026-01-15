El acusado del crimen machista de Palma, ante el juez

El acusado del crimen machista de Palma, a su llegada a los juzgados de Vía Alemania. - ISAAC BUJ - EUROPA PRESS

PALMA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado de matar a su pareja en febrero de 2025 en Palma, quien fue detenido el pasado lunes, ha pasado a primera hora de este jueves a disposición judicial.

El varón ha llegado a los juzgados de Vía Alemania poco antes de las 09.00 horas, custodiado por la Policía Nacional, con capucha pero con el rostro descubierto.

El juez de guardia de detenidos le interrogará acerca de unos hechos ocurridos el 3 de febrero del año pasado en el domicilio de la víctima y determinará si decreta su ingreso en prisión provisional.

En un primer momento la Policía consideró que la muerte de la mujer, de 27 años, se debió a una intoxicación. No obstante, los forenses, al practicar la autopsia, detectaron lesiones compatibles con la asfixia.

Ante la posibilidad de que hubiera una mano criminal tras la muerte de la víctima, el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Baleares abrió una investigación para esclarecer los hechos.

El pasado lunes, once meses después del fallecimiento, los investigadores detuvieron a la pareja de la mujer como supuesto autor de un delito de homicidio.

La mujer no estaba activa en el momento de los hechos en el sistema VioGén, aunque anteriormente sí que constó, aunque por hechos relacionados con otra pareja. El supuesto homicida, por su parte, tenía antecedentes por malos tratos hacia otra pareja.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado los hechos como un crimen machista, el segundo ocurrido en Baleares en 2025 y el 47 en el conjunto de España. Desde 2023, cuando comenzaron los registros, han sido asesinadas 1.344 mujeres en España a manos de sus parejas o exparejas, 44 de ellas en Baleares.

Las víctimas de violencia machista pueden pedir ayuda todos los días y durante las 24 horas en el teléfono 016 o, en Baleares, en el habilitado por el IbDona, el 900178989. Ante una emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).