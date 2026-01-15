El acusado del crimen machista de Palma pasa este jueves a disposición judicial

Archivo - Varios policías en el Juzgado de Instrucción número 5, a 26 de junio de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado de matar a su pareja en febrero de 2025 en Palma, quien fue detenido el pasado lunes, pasará este jueves a disposición de la autoridad judicial.

El sospechoso, quien se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional, previsiblemente será conducido a los juzgados de Vía Alemania a lo largo de la mañana.

Será allí donde el juez de guardia de detenidos le interrogará acerca de unos hechos ocurridos el 3 de febrero del año pasado en el domicilio de la víctima y determinará si decreta su ingreso en prisión provisional.

En un primer momento la Policía consideró que la muerte de la mujer, de 27 años, se debió a una intoxicación. No obstante, los forenses, al practicar la autopsia, detectaron lesiones compatibles con la asfixia.

Ante la posibilidad de que hubiera una mano criminal tras la muerte de la víctima, el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Baleares abrió una investigación para esclarecer los hechos.

El pasado lunes, once meses después del fallecimiento, los investigadores detuvieron a la pareja de la mujer como supuesto autor de un delito de homicidio.

La mujer no estaba activa en el momento de los hechos en el sistema VioGén, aunque anteriormente sí que constó, aunque por hechos relacionados con otra pareja. El supuesto homicida, por su parte, tenía antecedentes por malos tratos hacia otra pareja.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado los hechos como un crimen machista, el segundo ocurrido en Baleares en 2025 y el 47 en el conjunto de España. Desde 2023, cuando comenzaron los registros, han sido asesinadas 1.344 mujeres en España a manos de sus parejas o exparejas, 44 de ellas en Baleares.

Las víctimas de violencia machista pueden pedir ayuda todos los días y durante las 24 horas en el teléfono 016 o, en Baleares, en el habilitado por el IbDona, el 900178989. Ante una emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).