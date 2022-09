El acusado por una estafa con diamantes a un matrimonio asegura que se los robaron en Sierra Leona

Cree que dos colaboradores locales le tendieron una trampa e insiste en que su "obsesión" es "resarcir" a los inversores

El empresario de 72 años acusado por una estafa con diamantes de Sierra Leona a una pareja ha negado este miércoles el supuesto engaño, asegurando que le "asaltaron" en el país africano y le robaron los diamantes tras comprarlos.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial juzga al hombre, acusado de estafar 400.000 euros a un matrimonio, que cerró un acuerdo con el procesado en marzo de 2012 e hipotecó su vivienda para la operación. La fiscal pide para el hombre una pena de tres años y seis meses de prisión por un delito de estafa así como el abono de la cantidad presuntamente defraudada.

En el juicio, el acusado ha explicado que en esa misma operación también compró diamantes para otras personas, por valor de tres millones de dólares, y que el plan era exportar las piedras a Bélgica. Sin embargo, tras abandonar el local de compra en la zona minera de Kono con los diamantes en una mochila --ya que era "más disimulado" que un maletín-- sufrió "un asalto" en el camino, antes de llegar al centro de Freetown donde se realizaban los trámites para regularizar las exportaciones.

"Sé que parece una película pero les aseguro que no lo es", insistía el procesado, que ha explicado que los asaltantes le quitaron los diamantes, dinero y documentación. Iba con otras tres personas, una de ellas el chófer, y dos hombres "de confianza" locales, que se quedaron con los ladrones. "No lo podré demostrar nunca pero creo que fueron ellos mismos quienes me vendieron", ha declarado.

Según ha explicado, los asaltantes "mataron" a los dos colaboradores y sus cadáveres fueron encontrados más adelante: "Creo que estaban de acuerdo y les salió mal". A él y al conductor los ladrones les dejaron ir. Aunque no le hicieron "nada", terminó en el hospital por atravesar los bosques.

En este sentido, el acusado ha reconocido que nunca entregó los diamantes ni ningún dinero, pero ha insistido en que su "obsesión" es "resarcir" a las personas que confiaron en él. Actualmente sólo cobra una pensión no contributiva de 400 euros.