El acusado de matar a un hombre en Mahón el día de Navidad de 2023 acepta ocho años de prisión por homicidio

El condenado por matar a otro hombre en Mahón (c) el día de Navidad de 2023 y el condenado a seis meses de cárcel por no frenar la agresión (d). - EUROPA PRESS

MENORCA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre acusado de matar a otro en Mahón la madrugada del día de Navidad de 2023 ha aceptado este lunes ocho años de cárcel por homicidio, mientras que un segundo individuo ha aceptado seis meses de prisión por no frenar la agresión.

Las partes han llegado este lunes a un acuerdo de conformidad antes del juicio que estaba previsto que se celebrase con jurado popular en la Audiencia Provincial de Baleares.

El primer acusado ha sido finalmente condenado por un delito de homicidio, aunque inicialmente el Ministerio Público reclamaba una condena de 20 años de prisión por asesinato. El hombre ha reconocido que mantuvo una discusión con la víctima y le propinó varios puñetazos en el rostro, lo que provocó que cayera al suelo y se desvaneciera.

En virtud del acuerdo, el Ministerio Público ha eliminado de su escrito de conclusiones las referencias al hecho de que tras esta primera agresión le continuó dando patadas en la cabeza hasta dejarle en coma. La víctima, cabe recordar, falleció unos días después, el 2 de enero de 2024.

Además, el hombre tendrá que indemnizar a los familiares del fallecido en sumas que rozan los 280.000 euros.

Respecto al segundo acusado, la petición inicial de dos años de cárcel se ha rebajado a seis meses. El hombre también ha reconocido los hechos que se le imputan y ha aceptado las penas. Para los dos procesados se ha tenido en cuenta el atenuante de consumo de alcohol y drogas.

Los hechos se remontan a la madrugada del día de Navidad de 2023 en Mahón. El agresor mantuvo una discusión con la víctima y le propinó varios puñetazos en el rostro, lo que provocó que cayera al suelo y se desvaneciera. Falleció unos días después, el 2 de enero de 2024. Otro hombre presenció la agresión mortal pero no evitó los hechos.