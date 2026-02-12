Adelantarse al calor es la clave: avanzar la migración o la reproducción ayuda a muchas especies a sobrevivir

Archivo - Miles de flamencos rosas vuelven a la laguna de Fuente de Piedra. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

Un nuevo estudio internacional, publicado en la revista 'Nature Communications' y en el que ha participado un grupo de investigadores del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea, CSIC-UIB) ha revelado que en la mayoría de los vertebrados, adelantar el calendario biológico en años más cálidos contribuye de forma positiva, o al menos no negativa, al crecimiento de sus poblaciones.

Desde hace décadas, los científicos han observado que muchas especies adelantan acontecimientos clave de su ciclo vital, como la reproducción o la migración, en respuesta al aumento de las temperaturas. Sin embargo, hasta ahora se sabía poco sobre si estos cambios realmente ayudan a las poblaciones animales a mantenerse en un planeta cada vez más cálido.

El estudio ha revelado que los cambios en el momento en que ocurren eventos como la puesta de huevos, el nacimiento de crías o la llegada a las zonas de cría, pueden amortiguar los efectos del aumento de la temperatura sobre la dinámica de las poblaciones animales.

UN ANÁLISIS SIN PRECEDENTES A ESCALA GLOBAL

El equipo investigador analizó 213 series temporales correspondientes a 73 especies de vertebrados como aves --mamíferos, reptiles y peces-- distribuidas por todo el mundo.

Para cada población, los científicos combinaron datos de varias décadas sobre el tamaño poblacional, distintos rasgos biológicos y las condiciones climáticas locales.

El análisis se centró en cómo dos grandes tipos de rasgos fenotípicos, los relacionados con el calendario de los eventos vitales y los vinculados a la forma y el tamaño corporal, responden al clima y en qué medida estos cambios influyen en el crecimiento o el declive de las poblaciones a lo largo del tiempo.

ADELANTARSE AL CALOR, UNA VENTAJA CLAVE

Los resultados muestran un patrón claro como que la fenología es sensible a la temperatura, mientras que los rasgos morfológicos apenas responden al clima. En años más cálidos de lo normal, muchas especies adelantan sus eventos biológicos, especialmente los relacionados con la primavera.

Este adelanto, lejos de ser neutro, suele beneficiar al crecimiento de las poblaciones, probablemente porque permite sincronizar mejor la reproducción con la disponibilidad de alimento u otras condiciones ambientales favorables.

En casi un 60 por ciento de los estudios analizados, el efecto del adelanto fenológico sobre el crecimiento poblacional fue positivo o nulo, lo que indica una respuesta adaptativa. Por el contrario, el estudio no encontró evidencias consistentes de que los cambios en el tamaño corporal o la masa medien la respuesta de las poblaciones al calentamiento global.

DIFERENCIAS ENTRE REGIONES DEL PLANETA

El trabajo también revela importantes contrastes geográficos. En latitudes altas, como Europa o América del Norte, las poblaciones muestran una mayor capacidad para ajustar su fenología a la temperatura.

En cambio, en regiones tropicales, donde los cambios fenológicos son más débiles, el aumento de la temperatura tiende a tener efectos más negativos sobre el crecimiento poblacional.

Según los autores, esto podría deberse a que las poblaciones tropicales tienen una menor capacidad de "ajuste plástico" frente a un clima cambiante, lo que las hace más vulnerables al calentamiento global.

NO EXISTEN REGLAS SIMPLES

Uno de los hallazgos más llamativos es que las características generales de las especies, como su dieta, su modo de migración o su esperanza de vida, no permiten predecir con fiabilidad cómo los cambios fenológicos afectan al crecimiento poblacional.

Esto sugiere que las respuestas al cambio climático son más complejas de lo que se pensaba y dependen en gran medida de condiciones locales y de la variación dentro de cada especie.

IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN

El estudio revela que los cambios en el calendario de los eventos vitales pueden marcar la diferencia entre el crecimiento y el declive de muchas poblaciones, pero también advierte de que esta estrategia tiene límites y no garantiza por sí sola la persistencia de la biodiversidad frente al cambio climático.

En palabras de los autores, comprender cómo los cambios en el calendario de la vida influyen en la dinámica de las poblaciones es esencial para anticipar qué especies serán más vulnerables y para diseñar estrategias de conservación eficaces en un mundo en rápido calentamiento