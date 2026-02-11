La AECC impulsa actividades en Baleares para conmemorar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia - AECC

La Asociación destaca que sus ayudas han contribuido a aumentar las investigaciones lideradas por mujeres

MADRID/PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Baleares ha organizado actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, entre ellas un encuentro digital con investigadoras.

En Baleares, 223 alumnos han participado en este encuentro, titulado 'Living Science 2026-Investigadoras contra el cáncer', de los centros CC Pius XII, CC Sagrado Corazón, IES Politècnic y del IES Josep Miquel Guàrdia.

Según han destacado desde la AECC, tres investigadoras y profesionales de la investigación contra el cáncer han explicado su actividad, con el objetivo de abrir una ventana a la investigación a través de su experiencia profesional y laboral mostrándoles que la ciencia y la investigación oncológica puede ser una opción de futuro profesional.

Igualmente, en las Islas la Asociación ha organizado talleres de 'Ciencia para todos' en el CEIP Call Vermell de Campos, así como mesas informativas en la plaza Major de Palma, en el mercado de Cas Concos de Felanitx, en la avenida Ignacio Wallis de Ibiza y en el IES Biel Martí de Ferreries.

AYUDAS A INVESTIGADORAS

La Asociación Española Contra el Cáncer ha puesto de manifiesto que las medidas impulsadas por su Fundación Científica han contribuido a aumentar los proyectos de investigación liderados por mujeres, ya que un 45 por ciento de sus ayudas para líderes de grupo se ha adjudicado a investigadoras, dato que era menor en 20 puntos porcentuales en 2020.

A colación de la celebración del Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia esta organización ha impulsado el informe 'Equidad de género en las ayudas a proyectos de investigación en cáncer de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer 2020-2025', que recoge que un 59 por ciento de sus ayudas han sido adjudicadas a mujeres.

Por su parte, un 62 por ciento de sus ayudas para las primeras etapas de la carrera investigadora han tenido como protagonistas a mujeres. Al respecto, se ha expuesto que, en el ámbito europeo, las investigadoras representan el 48 por ciento de las personas que obtienen título doctoral, pero tan solo el 30 por ciento se sitúa en el nivel más alto de la carrera investigadora.

Además, la AECC ha señalado que solamente un tercio de las publicaciones científicas son de mujeres. Por ello, ha destacado "este avance hacia la paridad", así como sus medidas impulsadas de extensión de la duración de las ayudas por bajas por maternidad, ayudas específicas para apoyar grupos emergentes, formación en liderazgo y el nuevo programa de mentorazgo.