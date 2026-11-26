La AECC y la UIB reconocen a ocho estudiantes por sus trabajos de fin de grado y máster relacionados con el cáncer - AECC

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer en Baleares y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han celebrado este jueves la jornada 'Balears Contra el Cáncer' en la que se han entregado ocho premios a estudiantes por sus trabajos de fin de grado (TFG) y de máster (TFM).

El acto, celebrado en la sede de la Fundació Sa Nostra, busca poner en valor el talento investigador universitario y reconocer los mejores trabajos académicos relacionados con el cáncer, según ha destacado la AECC.

La primera parte de la jornada ha estado dedicada a la presentación de los trabajos finalistas de los premios 'Balears Contra el Cáncer', convocados conjuntamente por ambas entidades.

Los estudiantes han defendido sus investigaciones ante el jurado y el público asistente, compartiendo proyectos centrados en el avance del conocimiento científico, la prevención, la promoción de la salud y la mejora de la atención a las personas con cáncer y sus familias.

A través de esta iniciativa, la Asociación Española Contra el Cáncer y la UIB buscan impulsar el interés por la investigación oncológica y reconocer aquellos trabajos que contribuyen a mejorar la prevención, el diagnóstico, la atención integral y la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad.

En esta novena edición han alcanzado la fase final un total de ocho trabajos de fin de máster (TFM) y de fin de grado (TFG) en la categoría de Ciencias Básicas y de Atención, promoción de la salud y prevención desde la perspectiva biopsicosocial.

PREMIADOS

Este año, en la categoría de TFM de Ciencias Básicas, con un premio dotado con 1.500 euros, la ganadora de primer premio ha sido Neus Ramis Ruiz, por su trabajo 'Perfil metabolómico del estado nutricional en pacientes supervivientes de cáncer de colon'.

Asimismo, el segundo premio, dotado con 500 euros, se lo ha llevado Najat Azouagh Bokraa, con 'Identificación del perfil lípido diferencial del epitelio de colon de pacientes con síndrome de Lynch y de Lynch-Like'.

En cuanto al TFG Ciencias Básicas, el primer premio (1.000 euros) ha sido para Antonio Contestí Coll, 'Dermapixel: evaluación de modelos fundacionales para dermatología clínica'.

Además, otros tres trabajos han sido dotados con 500 euros: Juan Pedro Alonso Pons, 'Impacto de la señalización de adipocitos en la transformación de células epiteliales de mama y efecto de la metformina'; Alba Rosselló Quiroga, 'Impacto de la mutación P53-R273H y del tratamiento con FOLFOX en las vesículas extracelulares en cáncer de colon'; y Dylan Luigi Canning García, 'Explanations Beyond Saliency: Concepts'.

En cuanto a los TFM de Atención, promoción de la salud y prevención desde la perspectiva biopsicosocial, la ganadora ha sido Marta Mejías Ortega, 'Estudio cualitativo para evaluar la aceptabilidad y utilidad de un cribador nuevo (Life S-Can) para supervivientes de cáncer en un entorno clínico', con una dotación de 1,500 euros.

Finalmente, el TFG Atención, promoción de la salud y prevención desde la perspectiva biopsicosocial premiado con 1.000 euros ha sido 'Intervención psicológica en pacientes paliativos pediátricos a través del caballo' de Elionor May Méndez Baylis.

El jurado ha estado formado por el presidente de la AECC en Baleares, José Reyes; el presidente del Comité Técnico de la entidad, Arturo Arenas; el vicerrector de Proyección Social y Cultural de la UIB, Adrià Muntaner; y la vicerrectora de Estudiantes y Proyección Educativa, Cristina Moreno.

La segunda parte de la jornada ha comenzado con la intervención del investigador de Instituto de Investifación Sanitaria de Baleares (IdISBa) Ramón M. Rodríguez, beneficiario de una Ayuda Postdoctoral de la Asociación Española Contra el Cáncer, quien ha ofrecido la conferencia 'Investigar con el apoyo de la AECC: experiencia postdoctoral'.

Durante su intervención, ha compartido los principales resultados de su investigación en cáncer de colon, así como su experiencia como investigador apoyado por la Asociación, acercando al alumnado las oportunidades que existen para desarrollar una carrera científica en el ámbito oncológico.