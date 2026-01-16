Aedas Homes entrega las primeras viviendas de una promoción en Llucmajor. - AEDAS HOMES

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aedas Homes ha comenzado a entregar la promoción Eneida Views en Llucmajor, Baleares, un proyecto de 16 unifamiliares que ya es una realidad y que pone de manifiesto la vuelta de la madera a la construcción de viviendas.

La promoción, según ha indicado la compañía en un comunicado, se caracteriza por la exclusividad, la sostenibilidad y la arquitectura de diseño y lleva el sello del prestigioso arquitecto Carlos Lamela y ha sido construida por Sanjosé Constructora y Egoin Wood Group.

La gerente de Promociones de Aedas Homes en Baleares y responsable de Eneida Views, Victoria Orfí, ha recordado que aún quedan las últimas unidades a la venta listas para entrar a vivir desde el primer día de su adquisición.

La promoción residencia acoge 16 viviendas unifamiliares de cuatro dormitorios y un amplio jardín de más de 200 metros cuadrados (m2) con piscina, un gran salón comedor diáfano de hasta 30 m2 , cocina amueblada y equipada, tres baños completos -uno en suite- y dos plazas de aparcamiento en superficie, además de un solárium en la cubierta del inmueble con impresionantes vistas.

La gerente ha remarcado que más allá de los espacios, los clientes valoran la sostenibilidad. En línea con el marcado carácter sostenible que aporta la madera, ha explicado, las viviendas incorporan aerotermia y grandes ventanales que maximizan la luz natural y aportan confort térmico y acústico a través de doble acristalamiento.

Las viviendas se encuentran a 20 minutos, en un núcleo residencial cercano al mar y a un paso de todos los servicios como colegios, centros comerciales, supermercados o centros deportivos y muy bien comunicadas con el aeropuerto.