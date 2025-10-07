Aemet activa la alerta naranja en Ibiza y Formentera por lluvias y tormtentas este jueves - AEMET

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Mateorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en Ibiza y Formentera este jueves por lluvias y tormentas que afectarán al tercio este peninsular y Baleares. Estas lluvias darán lugar a la dana Alice, la primera de gran impacto de la temporada.

Concretamente, el aviso se ha activado a partir de las 06.00 horas del jueves y hasta las 18.00 horas del mismo día en las dos islas, según ha informado Aemet en un mensaje en la red social X.

El aviso responde al riesgo de lluvias en las Pitiusas que podrán llegar a acumular 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora y 100 l/m2 en cuatro horas. También hay probabilidad de que las precipitaciones vayan acompañadas de tormentas.