La Aemet prevé un semana "típicamente otoñal" en Baleares con chubascos y temperaturas más bajas

Archivo - Calles inundadas, a 30 de septiembre de 2025, en Ibiza, Islas Baleares (España). Las fuertes lluvias registradas este martes de madrugada han provocado cortes en puntos de la carretera del aeropuerto de Ibiza debido a la acumulación de agua, ten
Archivo - Calles inundadas, a 30 de septiembre de 2025, en Ibiza, Islas Baleares (España). Las fuertes lluvias registradas este martes de madrugada han provocado cortes en puntos de la carretera del aeropuerto de Ibiza debido a la acumulación de agua, ten - Germán Lama - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 5 octubre 2026 12:29
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PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una semana "típicamente otoñal" en Baleares con chubascos y tormentas ocasionales y un descenso de las temperaturas en todo el archipiélago.

Así lo ha explicado este lunes a Europa Press la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, quien ha detallado que, aunque se esperan temperaturas más frías, la máximas siguen estando entre 32 y 27 grados y las mínimas entre 25 y 19, entre tres y siete grados por encima de lo esperado en esta época del año.

Para este lunes se pronostican intervalos nubosos con chubascos ocasionales en el norte de Mallorca y Menorca que pueden ir acompañados de tormenta y ser ocasionalmente fuertes principalmente de madrugada y por la tarde.

El martes se espera el día "más tranquilo" de la semana, con máximas entre 25 y 29 grados y mínimas entre 17 y 22. El cielo estará nublado y no se descarta algún chubasco aislado durante la tarde.

El miércoles un frente travesará las Islas con chubascos que pueden ocasionar tormentas, más generales en la primera parte del día y aislados a lo largo de la tarde. Las temperaturas serán entre 24 y 27 grados de máxima y 19 y 24 de mínima.

Asimismo, tanto el jueves como el viernes se esperan chubascos con tormentas típicos del otoño.

En cuánto a las lluvias que están afectando varias localidades de Catalunya, la delegada ha indicado que no se esperan tormentas con estas características en el archipiélago.

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