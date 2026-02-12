El aeropuerto de Ibiza cerró enero con 199.000 viajeros, un 5,6% menos que en enero de 2024

Archivo - Aeropuerto De Ibiza Fachada - RAUL URBINA - Archivo

IBIZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Ibiza cerró el mes de enero con 199.053 pasajeros, un 5,6 por ciento menos que en el mismo mes de 2025.

Según ha informado este jueves Aena en un comunicado, 180.549 viajeros se movieron en conexiones nacionales, un 6,8 por ciento menos que en el mismo mes del año pasado, mientras que 17.372 optaron por destinos internacionales, un 2,5 por ciento más.

En relación a países de Europa, los mercados que más viajeros contabilizaron fueron Países Bajos con 7.800; le sigue Reino Unido con 3.675 viajeros, Alemania con 2.925 y Francia con 1.488.

En relación a los movimientos de aeronaves, el aeropuerto de Ibiza gestionó 2.555 vuelos, entre despegues y aterrizajes, un 4,5 por ciento menos que en el mismo mes de 2025.