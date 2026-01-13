El aeropuerto de Ibiza cierra el año con 9,1 millones de viajeros, un 0,7% más en comparación con 2024

IBIZA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Ibiza cerró el año 2025 con 9,14 millones de pasajeros, lo que representa un aumento del 0,7 por ciento en comparación con el año 2024.

Según ha informado Aena este martes en un comunicado, de la cifra total, 3,77 millones de personas viajaron en conexiones nacionales, lo que supone un 1 por ciento menos respecto al año anterior, y 5,34 millones lo hicieron desde o hacia aeropuertos internacionales, un 2,1 por ciento más que en 2024.

Por mercados internacionales, Reino Unido fue el que más pasajeros contabilizó con 1,87 millones; le sigue Italia, con 968.861; Alemania, con 694.734 y Países Bajos, con 578.690.

En cuanto a las operaciones de aeronaves, el aeropuerto de Ibiza llevó a cabo en 2025 un total de 85.086 vuelos, sumando los despegues y los aterrizajes, dato que implica un crecimiento del 2,5 por ciento en comparación con el año anterior.

Este pasado diciembre, el aeropuerto ibicenco sumó 235.942 pasajeros, un 1,8 por ciento menos que en el mismo mes de 2024.

Asimismo, gestionó 2.778 operaciones durante el último mes del año, lo que implica un crecimiento del 1,8 por ciento en comparación con diciembre del año anterior.