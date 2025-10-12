El aeropuerto de Ibiza registra cuatro cancelaciones y ocho vuelos desviados por la dana

Archivo - Interior del Aeropuerto de Ibiza. Archivo. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

IBIZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Ibiza ha registrado hasta el momento cuatro cancelaciones y ocho vuelos desviados por las lluvias y tormentas provocadas por el paso de la dana Alice este domingo.

Según han informado desde Aena a los medios de comunicación, debido a condiciones meteorológicas adversas en Ibiza, las operaciones en el Aeropuerto se han visto afectadas.

De los 331 vuelos programados para esta jornada, por ahora se han registrado cuatro cancelaciones, dos llegadas y dos salidas y se han desviado ocho vuelos.

La actividad se está recuperando paulatinamente en el Aeropuerto. Si bien, continúa habiendo demoras, han precisado desde Aena.